Kommen bald neue «Harry Potter»- und «Herr der Ringe»-Filme?

Neuer «Herr der Ringe»-Kinofilm bleibt unerwähnt

Ebenfalls unerwähnt liess Zaslav den kommenden Animationsfilm «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim», der im April 2024 in den Kinos erscheinen soll. Der Prequel-Film spielt rund 180 Jahre vor den Ereignissen aus Peter Jacksons legendärer Filmtrilogie. Er wird von New Line Cinema produziert, das zu Warner Bros. Discovery gehört.