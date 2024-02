Kommen Prinz Harry und Herzogin Meghan zum Super Bowl?

Im September 2023 sah sich Harry, der seit 2020 mit Meghan im kalifornischen Montecito lebt, beispielsweise das erste Gastspiel von Fussballstar Lionel Messi (36) mit Inter Miami in Los Angeles an. Nach dem Spiel besuchte Harry den Weltmeister angeblich in der Kabine. Aber nicht nur Fussball und auch Rugby gehören zu Prinz Harrys Leidenschaften. So zeigte er sich schon bei einem Rodeo–Wettbewerb in den USA, für ein Poloturnier in Singapur setzte er sich im vergangenen Sommer selbst in den Sattel.