Kommen Prinz Harrys Kinder nach England? Alles hängt von Charles ab

Prinz Harry (41) wartet angeblich auf eine Einladung von König Charles (77). Laut «Daily Mail» wünscht sich der 41–Jährige, dass sein Vater ihn und seine Familie diesen Sommer in Norfolk begrüsst, damit Harrys Kinder ihren Grossvater sehen können. Das behaupteten der Zeitung zufolge Freunde des Herzogs von Sussex.
Dem Bericht nach würde Prinz Harry das Zerwürfnis in der königlichen Familie gerne beenden, indem er im Juli Zeit mit seinem Vater auf dessen privatem Anwesen in Sandringham verbringt. Wie das Blatt weiter unter Berufung auf «Quellen aus dem Umfeld des Monarchen» berichtet, soll dieser aber angeblich noch zögern. «Geringes Vertrauen und bittere Erfahrungen» nach einer Reihe von Indiskretionen seitens des «Team Sussex» seien ein erhebliches Hindernis für Fortschritte bei der Wiederversöhnung, schreibt die «Daily Mail».
Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (44) hatten sich 2020 aus der königlichen Familie zurückgezogen und waren in die USA gezogen, der Heimat der ehemaligen Schauspielerin. In Interviews, ihrer Netflix–Doku «Harry & Meghan» sowie in Harrys Autobiografie erhoben sie danach diverse Anschuldigungen gegen die Royals.
Archie und Lilibet waren vier Jahre nicht in England
Harry hofft nun angeblich trotzdem darauf, dass er, Meghan und die beiden Kinder Archie (6) und Lilibet (4) im Juli eingeladen werden, «etwas Zeit mit der Familie» in Sandringham zu verbringen. Es ist fast vier Jahre her, dass Archie und Lilibet ihren Grossvater gesehen haben, als sie anlässlich der Feierlichkeiten zum Platin–Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (1926–2022) nach Grossbritannien reisten.
Auch die «Sunday Times» hatte berichtet, dass «Personen aus Harrys Umfeld» erklärten, er würde «eine Einladung nach Sandringham» in diesem Sommer «gerne annehmen». Dann könnten die Sussexes auch auf Harrys Bruder Prinz William (43) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (44) treffen. Diese verbringen traditionell einen Grossteil ihrer Sommerferien in Sandringham, wo sie ein Landhaus besitzen. Die beiden Brüder gelten Medienberichten zufolge nach wie vor als zerstritten.
Streit um Sicherheit
Prinz Harry wartet derzeit auf eine Entscheidung darüber, auf welche Sicherheitsvorkehrungen er und seine Familie in Grossbritannien Anspruch haben. Auch davon hängt offenbar ab, ob er seine Frau und die Kinder mitbringt. Die «Sunday Times» zitiert einen «Freund von Harry» mit den Worten: «Wenn er vom König eingeladen wird, würde er ein Sicherheitspaket erhalten, das automatisch greift. Er würde sich über eine Einladung nach Sandringham freuen. Würde er hingehen? Das käme darauf an, wer dort wäre. Wenn der König sagen würde: ‹Komm hoch und verbringe etwas Zeit mit der Familie›, würde ihm das sehr gefallen.»
Der Herzog von Sussex hatte zuvor deutlich gemacht, dass er seine Kinder nicht ohne einen seiner Meinung nach angemessenen Schutz nach Grossbritannien bringen wird. Harry verlor den Anspruch auf staatlich finanzierten Polizeischutz, nachdem er sich 2020 von seinen königlichen Pflichten zurückgezogen hatte. Die Entscheidung hat er angefochten.