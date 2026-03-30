Kommen Prinz Harrys Kinder nach England? Alles hängt von Charles ab

Streit um Sicherheit

Prinz Harry wartet derzeit auf eine Entscheidung darüber, auf welche Sicherheitsvorkehrungen er und seine Familie in Grossbritannien Anspruch haben. Auch davon hängt offenbar ab, ob er seine Frau und die Kinder mitbringt. Die «Sunday Times» zitiert einen «Freund von Harry» mit den Worten: «Wenn er vom König eingeladen wird, würde er ein Sicherheitspaket erhalten, das automatisch greift. Er würde sich über eine Einladung nach Sandringham freuen. Würde er hingehen? Das käme darauf an, wer dort wäre. Wenn der König sagen würde: ‹Komm hoch und verbringe etwas Zeit mit der Familie›, würde ihm das sehr gefallen.»