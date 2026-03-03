«Kommissar Rex»: Starttermin für Neuauflage steht fest

Tobias Moretti (66) spielte ab 1994 das erste Herrchen von Rex. Mit der Rolle als Kriminalinspektor Richie Moser gelang ihm der grosse Durchbruch, genauso wie Karl Markovics (62) als Mosers Assistent Ernst Stockinger. Wie der Wiener Schauspieler Markovics kürzlich im Gespräch mit der «Neuen Osnabrücker Zeitung» klarstellte, hat er sämtliche Anfragen für eine Rückkehr abgelehnt: «Ich wurde in alle Richtungen gefragt und ich habe in alle Richtungen dankend abgelehnt.» Es sei «nicht mehr die Zeit und nicht mehr der Platz für mich. Ich wäre mir aufdringlich vorgekommen», erklärte er. Was seine Anwesenheit hätte rechtfertigen können, sei «einzig und allein, dass ich damals dabei war. Sonst gibt's überhaupt keinen Grund».