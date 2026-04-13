«Kommissar Rex» und mehr: Die berühmtesten tierischen Serienstars

Tiere im Mittelpunkt: Darauf haben schon etliche TV–Produktionen gesetzt und etwa Hunde, Pferde, Affen oder Meeressäuger auf die Bildschirme gebracht. Hier kommen einige der berühmtesten tierischen nationalen und internationalen Serienstars.
«Kommissar Rex»
Die österreichische Serie wurde weltweit zum Hit. Erstmals ermittelte der clevere Polizeihund 1994 in Wien und sorgte viele Jahre für Familienunterhaltung. Tobias Moretti spielte das erste Herrchen von Rex, Gedeon Burkhard übernahm von 1998 bis 2001. Alexander Pschill folgte in der Hauptrolle bis zum Serienende 2004. Nachdem die beliebte Serie in anderen Ländern lief, startet nun in Deutschland eine Neuauflage: Ab dem 13. April laufen sechs Primetime–Filme jeweils montags um 20:15 Uhr in Sat.1, parallel stehen sie auf Joyn zum Abruf bereit. Neben dem Deutschen Schäferhund ist Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner zu sehen. In der Wiener Mordkommission arbeiten die beiden mit Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher) unter der Leitung von Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin). Pathologe Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer) liefert die forensische Unterstützung.
«Unser Charly»
Ein bekleideter Schimpanse stand neben Schauspielern wie Ralph Schicha, Regina Lemnitz und Aurelio Malfa im Fokus der ZDF–Serie, die von 1995 bis 2012 lief. Charly brachte darin das Leben des Berliner Tierarztes Dr. Max Henning und seiner Familie gehörig durcheinander. Nach 16 Staffeln mit 221 Episoden wurde die Serie eingestellt.
«Hallo Robbie!»
Ab 2001 war im ZDF auch eine weitere Serie mit tierischer Besetzung erfolgreich. «Hallo Robbie!» startete als Spin–off von «Unser Charly» und wurde in einer Spezialfolge am 25. Dezember 2001 eingeführt. Seelöwin Robbie, die vor Schmugglern gerettet worden war, erlebte etliche Abenteuer mit der Familie von Dr. Jens Lennart (Karsten Speck), dem Leiter einer Seehund–Aufzuchtstation auf der Insel Rügen. In der siebten und achten Staffel in den Jahren 2008 und 2009 übernahm Marcus Grüsser die Hauptrolle.
«Da kommt Kalle»
Von 2006 bis 2011 lief die ZDF–Vorabendserie, die wie «Kommissar Rex» eine hündische Spürnase als Star hatte. Terrier Kalle, der bei der Flensburger Polizistin Pia Andresen (erst Katharina Schubert, später Sabine Kaack) lebte, löste als cleverer Polizeihund selbst die schwierigsten Fälle. Insgesamt wurden fünf Staffeln mit 70 Episoden produziert.
«Rennschwein Rudi Rüssel»
Von 2008 bis 2010 zeigte die ARD–Serie drei Staffeln lang Geschichten rund um das Ferkel. Die Produktion ging auf das gleichnamige Buch von Uwe Timm zurück. Der zehnjährige Fritz Fröhlich (erst Finn–Lennard Eisenstein, dann Lukas Karlsch) findet darin nach seinem Umzug zu den Grosseltern aufs Land das kleine Schwein und nimmt es mit nach Hause – dort sorgt Rudi für einige Turbulenzen.
«Lassie»
In den USA gab es bereits früh Film– und Fernsehproduktionen mit Tieren in der Hauptrolle. Eines der berühmtesten ist wohl Collie–Hündin Lassie, die von dem britisch–US–amerikanischen Schriftsteller Eric Knight in den 1930er–Jahren geschaffen wurde. Bereits 1943 erschien der erste Film mit dem Titel «Heimweh». Die erste Serie wurde – zu Beginn noch in Schwarz–Weiss – von 1954 bis 1973 ausgestrahlt. In Deutschland waren die Folgen ab 1958 erst in der ARD, später im ZDF zu sehen. Da die Serie so erfolgreich war, wurde der Stoff für zahlreiche weitere Spielfilme und eine Zeichentrickserie (2015) adaptiert.
«Fury»
Auch Pferde sind beliebte Protagonisten auf Bildschirm und Leinwand. Der wilde Hengst «Fury», ins Leben gerufen von Autor Albert G. Miller, eroberte von 1955 bis 1960 das US–amerikanische Fernsehen. Die Westernserie mit 114 Folgen wurde ab 1958 auch in Deutschland gezeigt – im ARD–Nachmittagsprogramm.
«Black Beauty»
Ein weiteres berühmtes Pferd ist «Black Beauty», ein schwarzer Hengst mit einem weissen Stern auf der Stirn. Die britische Autorin Anna Sewell hatte ihn bereits 1877 mit ihrem einzigen Buch erschaffen. Der Stoff wurde in mehreren Spielfilmen und Serien verarbeitet. Schon 1921 wurden zwei Stummfilme produziert, 1933 der erste Tonfilm. 1971 entstand eine Kinoversion mit Uschi Glas und Walter Slezak und von 1972 bis 1974 die englische Fernsehserie «Black Beauty», die 1990 mit «Neue Abenteuer mit Black Beauty» fortgesetzt wurde. 1994 erschien noch einmal ein Film von Caroline Thompson, in dem der alt gewordene Hengst auf sein Leben zurückblickt.
«Flipper»
Der Delfin schwamm und sprang sich in den 1960er–Jahren in die Herzen vieler Zuschauerinnen und Zuschauer. Angesichts des Erfolgs der beiden Kinofilme «Flipper» (1963) und «Neues Abenteuer mit Flipper (1964) entstand von 1964 bis 1967 die gleichnamige Serie mit drei Staffeln, die weltweit viele Fans hatte. In Deutschland lief sie ab 1966 im ZDF–Nachmittagsprogramm. In den 90er–Jahren feierte der Delfin ein Comeback mit der Serie »Flippers neue Abenteuer« (1995–2000) sowie dem Kinofilm »Flipper" (1996).