Kommissarin Bönisch ist tot: Auch diese Ermittler starben im Dienst

Polizeidienststellenleiter Stefan Tries (2019)

Schauspieler Ben Becker (57) war in zwei Ludwigshafen-«Tatorten» als Polizist Stefan Tries zu sehen. Erstmals im Jahr 1991 in «Tatort: Tod im Häcksler» und letztmals im «Tatort: Die Pfalz von oben» (November 2019). Nachdem herauskam, dass ein junger Kollege mit Tries' Waffe erschossen worden war, um eine Korruptionsaffäre nicht auffliegen zu lassen, an der auch Tries massgeblich beteiligt war, erschoss er sich vor den Augen von Kommissarin Lena Odenthals (Ulrike Folkerts, 60).