Kommt ein «Yellowstone»-Spin-off mit Matthew McConaughey?

Serie bringt Costner viel Geld ein

Kevin Costner spielt in der Serie den Patriarchen John Dutton und gewann kürzlich den Golden Globe als bester Schauspieler für diese Rolle. Der Hollywood-Star soll für sein Engagement in «Yellowstone» angeblich 1,3 Millionen Dollar (umgerechnet 1,2 Millionen Euro) bekommen - pro Folge. Damit zählt er zu den am besten bezahlten TV-Schauspielern, wie «Variety» im vergangenen Jahr berichtete.