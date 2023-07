Kommt eine «Barbie»-Fortsetzung? Das sagt Regisseurin Greta Gerwig

Fortsetzung zu «Barbie»? Das sagt Greta Gerwig

«Im Moment ist das alles, was ich habe», antwortet sie im Interview mit der «New York Times» auf die Frage, ob sie den Film als Start einer Franchise oder als vollendete Story mit einem definitiven Ende sehe. Gerwig erklärt: «Am Ende eines jeden Films fühle ich mich so, als würde mir nie wieder eine Idee kommen und als hätte ich alles getan, was ich jemals tun wollte. Ich will niemandes Traum zunichtemachen, aber ich selbst bin im Moment völlig am Nullpunkt.»