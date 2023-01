Erst Reisen, dann Krönung

König Charles wird damit noch vor seiner Krönung ins Ausland reisen. Die Zeremonie findet am 6. Mai in der Westminster Abbey in London statt. In Deutschland waren Charles und Camilla zuletzt im November 2020: Der damalige Thronfolger hielt dabei unter anderem die Gedenkrede zum Volkstrauertag im deutschen Bundestag.