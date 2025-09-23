Kommt Sean «Diddy» Combs unmittelbar nach Strafmassverkündung frei?

Auch die Staatsanwaltschaft werde in den kommenden Tagen ein vergleichbares Schreiben vorlegen, in dem sie wiederum ihre deutlich höhere Forderung für das Strafmass begründet. Ursprünglich seien das wohl vier bis fünf Jahre Haft gewesen, inzwischen sei man aber Berichten zufolge zu dem Entschluss gekommen, dass das zu niedrig angesetzt sei. Für jeden einzelnen der beiden Schuldsprüche drohen Combs bis zu zehn Jahre im Gefängnis, was theoretisch eine maximale Strafe von 20 Jahren bedeutet.