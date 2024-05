Kommunikation im Wandel: Warum es die Auskunft bald nicht mehr gibt

Auch ältere Menschen greifen zum Handy

Aber nicht nur die Jüngeren verlassen sich auf ihr Smartphone, auch ältere Semester greifen verstärkt zu den Geräten. Laut einer Erhebung des Branchenverbandes Bitkom aus dem vergangenen Jahr liege der Anteil an Menschen in Deutschland, die mobil erreichbar sind, bei 87 Prozent. 48 Prozent der über 65–Jährigen nutzten zu diesem Zeitpunkt demnach bereits ein Smartphone, 33 Prozent verliessen sich auf ein althergebrachtes Handy. Und sie telefonierten auch nicht nur mit den Geräten. «Dabei geht es nicht nur darum, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben, sondern auch, das eigene Wissen zu erweitern und mit dem digitalen Fortschritt Schritt zu halten», erklärte Sophie Vogt–Hohenlinde, Expertin für digitale Teilhabe bei Bitkom, im letzten Sommer in einer Pressemitteilung.