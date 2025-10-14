Komplett neuer Hauptcast für Mel Gibsons «Passion Christi»-Fortsetzung

Die Dreharbeiten hätten in der vergangenen Woche in Rom mit einem komplett neuen Hauptcast begonnen, berichtet «Variety». Ebenfalls neu mit dabei seien etwa Kasia Smutniak (46) als Maria (Mutter Jesu) und Riccardo Scamarcio (45) als Pontius Pilatus. In einer bisher nicht benannten Rolle sei auch Rupert Everett (66) zu sehen. Grund für die Neubesetzung sollen demzufolge vor allem Kostengründe sein. Es habe «Sinn ergeben, den gesamten Film neu zu besetzen», wie eine anonyme Quelle sagt. «Sie hätten all diese CGI–Sachen machen müssen, all diese digitalen Dinge – Verjüngung und all das – das wäre sehr kostspielig gewesen.»