«Komplett übernommen»: Moderatorin Aminata Belli braucht eine Auszeit

«Leute, ich habe mich in den letzten Monaten komplett übernommen und hatte neben zu vielen privaten Belastungen einfach viel zu viel Arbeit», schreibt Belli. Daneben habe es zuletzt «zu viel Druck und Erwartungen von aussen plus unzählige Hassnachrichten aus verschiedensten Ecken» gegeben. Die 32–Jährige erklärt: «Unter meinen Reels werden blaue Herzen und Deutschlandflaggen vorgeschlagen und fremde Menschen schreiben mir hier nonstop so eine Kacke, dass ich immer mehr Hoffnung für unsere Zukunft verliere.»