Harry Styles (28) und Chris Pine (42) zeigten sich am vergangenen Montag bei der Premiere des Mysterythrillers «Don't Worry Darling» beim Filmfest in Venedig. Nach dem Screening sorgte ein Clip der beiden Hauptdarsteller in den sozialen Medien für Aufruhr. Dort ist angeblich zu sehen, wie Styles beim Betreten des Saals dem sitzenden Pine in den Schoss spuckt.