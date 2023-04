In einer Erklärung zum Gesundheitszustand von Humphries liess die Familie mitteilen, dass der Künstler sich für die Anteilnahme und guten Wünsche aller bedanke. Seine Frau fügte in einem Statement hinzu, dass es ihm gut gehe. Im australischen Frühstücksfernsehen «Sunrise» sagte jedoch zuvor ein Journalist, dass sich der Gesundheitszustand von Humphries in der letzten Woche verschlechtert habe und sich die Comedian in einem «ernsten Zustand» befinden würde. Seit Monaten laboriere er an Komplikationen aufgrund des Eingriffs an seiner Hüfte umher. Der Komiker selbst gab der Zeitung zuletzt im Februar 2023 ein ausführliches Interview und gab dabei auch bekannt, dass er gestolpert und gefallen sei. Dieser Sturz habe eine Hüft-OP unausweichlich gemacht.