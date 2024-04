König Carl Gustaf wird 78: Palast gratuliert via Instagram

Auf der offiziellen Seite des Königshauses wurde an Carl Gustafs besonderen Tag erinnert: «Heute wird Seine Majestät der König 78 Jahre alt. Der König wurde am 30. April 1946 auf Schloss Haga geboren.» Dazu wurde ein Bild veröffentlicht, dass den König in seiner Uniform mit Schärpe und royalen Orden im Palast stehend zeigt. Neu ist es aber offenbar nicht, denn im Vorjahr wurde es zum 77. Geburtstag ebenfalls verwendet.