König Carl XVI. Gustaf von Schweden verurteilt russischen Einmarsch

König Carl XVI. Gustaf von Schweden (75) hat den russischen Einmarsch in die Ukraine auf das Schärfste verurteilt. In einer Rede in Karlsborg erklärte er am Montag (7. März) laut schwedischem Königshaus, dass sich Europa «in einer ausserordentlich schwierigen Situation» befinde - «so schwierig wie seit langem nicht mehr». «Die Russische Föderation ist in die Ukraine einmarschiert. Dies verstösst gegen das Völkerrecht und gefährdet die Grundrechte und -freiheiten», sagte der Monarch.