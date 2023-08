König Charles III. (74) ist zum obligatorischen Urlaub auf Schloss Balmoral angekommen. In der Residenz im schottischen Aberdeenshire verbringt der britische Monarch traditionell den Sommer. Charles wurde laut übereinstimmenden Medienberichten am Montag von einer Ehrengarde des Royal Regiment of Scotland willkommen geheissen. Charles schritt im passenden Outfit die Parade ab, in Schottenrock und Kniestrümpfen.