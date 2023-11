König Charles bekommt Thron aus recyceltem Kunststoff

Ein Monat Arbeit für Charles' neuen Thron

Umweltaktivisten enthüllten am Nyali–Strand in Mombasa bei strahlendem Sonnenschein einen Thron, den sie aus recyceltem Kunststoff hergestellt hatten. Die gemeinnützige Organisation Flipflopi verwendet viele Gegenstände – von Plastikflaschen bis hin zu Flip–Flops – für die Umwandlung in neue Produkte. So wurde sogar eine sieben Tonnen schwere traditionelle Segeldhau gefertigt, die vollständig aus am Strand gefundenen Abfällen besteht. Wie die britische «Daily Mail» berichtete, brauchte die Gruppe einen Monat, um den traditionellen Swahili–Stuhl für Charles zu entwerfen. Der Thron wurde dem Monarchen als Dank für einen Zuschuss der britischen Regierung in Höhe von 700.000 Pfund überreicht (rund 803.000 Euro). Dadurch konnte die Gruppe monatlich bis zu 15 Tonnen Plastik sammeln und eine eigene Recyclingfabrik betreiben.