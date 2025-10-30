König Charles: Besuch im Neasden-Tempel sorgt für Begeisterung

Charles war bereits vier Mal in dem Tempel zu Gast

Der König trug einen blauen Anzug mit einer hellblauen Krawatte, die Königin eine dunkelgrüne Kombination aus Blazer und Rock, als sie sich vor Ort auch mit Mitgliedern der Gemeinde austauschten und sich eine Vorführung von Kindern ansahen. Laut BBC war es bereits der vierte Besuch von König Charles in dem Tempel. Nach 1996 soll er auch 2001 und 2009, damals ebenfalls mit seiner Ehefrau Camilla, schon dort gewesen sein.