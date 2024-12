König Charles besucht Adventsgottesdienst in London

Treffen mit kirchlichen Gruppen

Der Gottesdienst war besonders darauf ausgelegt, an den zehnten Jahrestag der Invasion in der nordirakischen Stadt Mossul zu erinnern sowie die Bemühungen der Kirche für christliche Vertriebene aller Art hervorzuheben. Deshalb traf sich König Charles im Anschluss an den halbstündigen Gottesdienst in einer Seitenkapelle mit Vertretern ausgewählter kirchlicher Gruppen.