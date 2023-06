König Charles: Er nimmt auf dem Pferd an «Trooping the Colour» teil

König Charles III. (74) nimmt am heutigen Samstag (17. Juni) an seiner ersten «Trooping the Colour»-Parade als Monarch teil. Eine weitere Besonderheit: Er führte diese zu Pferd an. Es ist laut britischen Medienberichten das erste Mal seit mehr als 30 Jahren, dass ein Monarch bei «Trooping the Colour» auf dem Pferd sitzt. Charles' verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), nahm das letzte Mal 1986 auf einem Pferd an der Parade teil.