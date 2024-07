König Charles ernennt Keir Starmer zum neuen Premierminister

Charles traf auch den scheidenden Premierminister

«Sir Keir nahm an und wurde zum Premierminister und Ersten Lord des Schatzamtes ernannt», gab der Palast in einem Statement bekannt. Unter anderem bei Instagram wurde das offizielle Foto des Treffens veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie sich Charles und der Labour–Politiker die Hand schütteln, was Teil der Zeremonie ist. Das erste offizielle Treffen zwischen dem Monarchen und seinem neuen Regierungschef wird auch als «kissing of hands» («Handkuss») bezeichnet. Im Anschluss hielt Starmer eine Rede vor dem Regierungssitz in der Downing Street.