König Charles erneut mit Epstein-Fragen konfrontiert

«Charles, wie lange wussten Sie schon von Andrew und Epstein?»

Charles reiste mit dem Zug nach Clitheroe, um dort unter anderem Landwirte und Gewerbetreibende aus der Region zu treffen. Als er vor dem Bahnhof auf Schaulustige traf, kam es laut einem Bericht der «Daily Mail» erneut zu einer unangenehmen Szene: In einem von der Boulevardzeitung verbreiteten Clip ist zu sehen, wie der König Hände schüttelt und ein paar Worte mit den Menschen am Strassenrand wechselt. Aus der Menge ruft dabei ein Mann: «Charles, wie lange wussten Sie schon von Andrew und Epstein?»