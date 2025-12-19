König Charles eröffnet Brauerei und zapft ein «perfektes» Guinness

Prost auf die Gesundheit: König Charles III. (77) hat sich bei einem Besuch in London in bester Festtagslaune gezeigt – und dabei einmal mehr bewiesen, dass er auch hinter dem Tresen eine gute Figur macht. Bei der Eröffnung der neuen Guinness Open Gate Brewery im Londoner Stadtteil Covent Garden zapfte der Monarch nicht nur sein eigenes Bier, sondern gönnte sich auch gleich einen kräftigen Schluck.