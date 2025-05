König Charles feixt mit Arbeitern des Londoner «Super-Abwasserkanals»

Es mag vielleicht nicht die appetitlichste royale Aufgabe in seiner bisherigen Amtszeit als König gewesen sein, aber für die Stadt London eine ungemein bedeutsame: König Charles III. (76) hat am Mittwoch die Fertigstellung des Thames Tideway Tunnels gefeiert. Zu diesem Anlass traf er einen Teil der zahlreichen Bauarbeiter, die an dem Mammutprojekt beteiligt waren. Seit rund zehn Jahren befand sich der Tunnel, der in den britischen Medien auch als «Super–Abwasserkanal» tituliert wird, nun schon in Arbeit.