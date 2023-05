König Charles III.: Aktivisten stehlen drei Lämmer von seinem Anwesen

«Die königliche Familie könnte eine Vorreiterrolle spielen»

Sarah Foy (23) ist eine der Beteiligten. Sie erklärte ihren Einsatz so: «Tiere wollen wie alle anderen ein sicheres Leben führen, ohne ausgenutzt oder ausgebeutet zu werden. Leider ist das hier in Sandringham und überall dort, wo sie in unserem Lebensmittelsystem verwendet werden, nicht der Fall.» Nun könnten die drei königlichen Schafe «ihr Leben in vollen Zügen geniessen». Es sei dringend eine landesweite Diskussion über die Beziehung zu Tieren und Natur notwendig. «Die königliche Familie könnte dabei eine Vorreiterrolle spielen. Sie besitzen Land, das etwa doppelt so gross ist wie der Grossraum London.»