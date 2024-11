König Charles III. amüsiert mit Elton John und Satire

Elton John und sein Ehemann David Furnish (62) präsentierten auf der Bühne ein Stück aus dem neuen Musical «Der Teufel trägt Prada» mit der Hauptdarstellerin Vanessa Williams (35) und dem Ensemble. Auch Sophie Ellis–Bextor (45) stand auf der Bühne und sang ihren Hit «Murder On The Dancefloor». Weitere Auftritte lieferte die «Britain's Got Talent»–Siegerin Sydnie Christmas (29) sowie das Zauberduo Penn & Teller.