König Charles III. äussert sich erstmals nach Krebsdiagnose

Charles kommt nach London

Während Charles sich in Behandlung befindet, soll er auf ärztlichen Rat keine öffentlichen Termine und Auftritte absolvieren. Um Staatsgeschäfte wolle er sich weiterhin kümmern, hiess es vom Palast. In der kommenden Woche soll Charles den Landsitz Sandringham, auf dem er sich gerade erholt, aber für ein paar persönliche Termine in London vorübergehend verlassen.