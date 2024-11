König Charles III: Besonders freundliches Foto zum Geburtstag

Bereits am Mittwochnachmittag hatte sich Charles den Filmschaffenden gewidmet. In einem Instagram–Post hiess es: «Anlässlich des 100–jährigen Bestehens der ‹Film and TV Charity› haben der König und die Königin heute Nachmittag Regisseure, Schauspieler, Fernsehmoderatoren, Stuntleute und Kostümbildner im Buckingham Palast empfangen.» Seine Majestät habe die Schirmherrschaft über die Wohltätigkeitsorganisation übernommen und sei damit in die Fussstapfen seiner Mutter Queen Elizabeth II. (1926–2022) getreten.