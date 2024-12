König Charles III. besucht Apple-Hauptquartier in London

«Wir fühlen uns geehrt, Seine Majestät König Charles in Apple Battersea – unserem Zuhause in Grossbritannien – willkommen zu heissen», erklärte Tim Cook in einem Statement laut «Daily Mail». Er sei dankbar, dass Seine Majestät zu Besuch gekommen sei. Der Apple–CEO betonte mit seinen Worten auch die Bedeutung der Zusammenarbeit mit «The King's Trust»: «Wir sind stolz darauf, die wichtige Arbeit des Trusts bei der Ausbildung und Förderung junger Menschen zu unterstützen.» Gleichzeitig blickte Cook optimistisch in die Zukunft und kündigte weiteres Wachstum an, aufbauend auf mehr als 40 Jahren Unternehmensgeschichte in Grossbritannien.