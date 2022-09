König Charles III. (73) und Königin Camilla (75) sind erstmals seit dem Staatsbegräbnis der Queen (1926-2022) wieder in der Öffentlichkeit gesehen worden. Fotos, die der britischen «DailyMail» vorliegen, zeigen die beiden auf dem Rücksitz eines Autos auf dem Weg zur Kirche Crathie Kirk in Schottland, ganz in der Nähe von Schloss Balmoral, wo die Königin am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorben ist.