König Charles III. betet für Menschen in Papua-Neuguinea

Derzeit wird befürchtet, dass mehr als 2.000 Menschen bei einem verheerenden Erdrutsch in Papua–Neuguinea ihr Leben verloren haben. Die Naturkatastrophe ereignete sich am vergangenen Freitag (Ortszeit). In einem persönlichen Statement hat sich König Charles III. (75) am 27. Mai zu Wort gemeldet. Er bete zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (76), für die vielen Opfer und deren Familien in der Provinz Enga.