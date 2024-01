König Charles III. bleibt länger im Krankenhaus als geplant

Einen Monat Erholung für Charles

Auch wenn Charles das Krankenhaus verlassen kann, wird er wohl weiterhin erstmal kürzertreten. «Der König wird bis zu einem Monat lang keine königlichen Termine wahrnehmen», meldete «Sky News» am Sonntag. Während der «Erholungsphase» soll er aber in der Lage sein, sich um Regierungspapiere zu kümmern. Ein Sprecher des Buckingham Palastes hatte am Freitag mitgeteilt: «Seine Majestät möchte allen danken, die in der vergangenen Woche ihre guten Wünsche gesendet haben, und freut sich zu erfahren, dass sich seine Diagnose positiv auf das öffentliche Gesundheitsbewusstsein auswirkt.» Dass so offen über die gesundheitlichen Probleme des Königs informiert wurde, ist durchaus eine kleine Sensation – soll aber eine bewusste Entscheidung Charles' gewesen sein, um andere Männer zu ermutigen, sich untersuchen zu lassen.