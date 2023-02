Bei der Krönung von Charles' Mutter, der im September verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022), waren im Jahr 1953 8.000 Gäste geladen. Auf der Gästeliste ihres Nachfolgers werden nun nur noch 2.000 Menschen stehen. Die Krönungszeremonie findet am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey statt. An dem Tag soll es zudem eine Kutschenprozession und den traditionellen Auftritt der Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palastes geben. Am Sonntag, den 7. Mai, sind auf Schloss Windsor ein Musikkonzert und eine Lichtshow geplant. Am 8. Mai gibt es für die Briten dann einen zusätzlichen Feiertag mit Events zu Ehren von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.