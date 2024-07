König Charles III. bringt luxuriösen Herrenduft auf den Markt

Zusammen mit dem Herrenduft erschien eine ganze Highgrove–Reihe an Rasierprodukten. Sie entstand in Zusammenarbeit mit Truefitt & Hill, dem luxuriösen Barbershop in London. Zu den weiteren Produkten der Highgrove–Kollektion gehören unter anderem ein Öl für vor der Rasur und eine dreifach gemahlene Seife.