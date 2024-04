König Charles III.: Das verrät das neue Pärchenbild mit seiner Camilla

Charles und Camilla: Arm in Arm gegen alle Widrigkeiten

Das Bild wurde von der Fotografin Millie Pilkington aufgenommen – britischen Medien zufolge im Garten des Buckingham–Palastes am Morgen des 10. April, also einen Tag nach dem 19. Hochzeitstag des royalen Paares. Arm in Arm sind die beiden darauf zu sehen, Camilla strahlt in die Kamera, der ebenfalls gut gelaunte Charles hat offenbar nur Augen für sie. Ein Paar, das aussehe, als ob es «keine Sorge in der Welt» habe, wie der britische «Telegraph» feststellt.