König Charles III.: Ein freundliches Winken an die Fotografen

Der König zeigte sich in seinem bekannten braunen Mantel und mit Regenschirm, Camilla spazierte in schwarzen Stiefeln, schwarzem Hut und weissem Mantel an seiner Seite. Beide winkten auf vielen der Aufnahmen freundlich in Richtung der sicherlich zahlreich versammelten Fotografen. Zudem haben sich laut «Daily Mail» mehr als 100 Schaulustige vor der St. Mary Magdalene Church in Sandringham eingefunden, um Charles Genesungswünsche zu überbringen.