König Charles III. empfängt Aga Khan V. auf Schloss Windsor

Enge Verbindungen von Königshaus und Aga Khan

Der König empfing den 54–Jährigen zuletzt im Juli 2023 im Buckingham Palast. Damals war er noch Prinz Rahim und in seiner Funktion als Mitglied des Aga Khan Development Network und der Aga Khan Foundation zugegen. Das Königshaus hat seit Königin Victoria (1840–1901) enge Verbindungen zu dem jeweiligen Aga Khan. Rahims Vater war ein langjähriger persönlicher Freund sowohl von Charles als auch dessen Mutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022).