König Charles III. empfängt jamaikanischen Diplomaten

Jamaika fordert Unabhängigkeit von britischer Krone

Williams kam in seiner Funktion als Hochkommissar des karibischen Inselstaates vorbei, um sich mit dem König über die politische Zukunft seiner Heimat auszutauschen. König Charles ist als Oberhaupt des Commonwealth der offizielle Souverän Jamaikas. Allerdings hat die Regierung des Inselstaates im vergangenen Jahr beschlossen, eine neue Verfassung auszuarbeiten und noch im Jahr 2024 ein Referendum über die Selbstbestimmung abzuhalten. Am Ende des Verfahrens soll die derzeitige parlamentarische demokratische Monarchie in eine von Grossbritannien restlos unabhängige Demokratie umgewandelt werden.