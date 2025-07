König Charles III. empfängt Macron mit blutunterlaufenem Auge

Am späten Vormittag waren die Macrons schon von Thronfolger Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) nach der Landung in Empfang genommen worden. Macron begrüsste die Prinzessin mit einem Handkuss. Vom Stützpunkt Northolt in West–London aus ging es gemeinsam weiter nach Windsor, wo die Gäste auf Charles und Königin Camilla (77) trafen. In einer Kutschenprozession durch die Stadt ging es zum Schloss. Nach weiteren Programmpunkten steht am Dienstagabend zudem ein grosses Staatsbankett auf Schloss Windsor auf dem Programm.