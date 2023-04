König Charles III. enthüllt Bühnenbild des Eurovision Song Contests

König Charles III. (74) wird nächste Woche das Bühnenbild des Eurovision Song Contests 2023 enthüllen. Laut Medienberichten besucht der britische Monarch am 26. April die M&S Bank Arena in Liverpool. Dort wird am 13. Mai das Finale des ESC stattfinden. Eigentlich wäre die Ukraine nach dem Sieg der Band Kalush Orchestra im letzten Jahr als Ausrichter dran gewesen. Doch aufgrund des russischen Angriffskriegs auf das Land ist Grossbritannien eingesprungen.