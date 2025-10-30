König Charles III. entzieht Andrew jetzt auch Prinzentitel

Offizielles Statement von Charles

In einer offiziellen Stellungnahme, die die BBC veröffentlichte, heisst es: «Prinz Andrew wird nun als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. Sein Mietvertrag auf der Royal Lodge hat ihm bisher rechtlichen Schutz geboten, dort weiter zu residieren. Der formelle Hinweis zur Rückgabe des Mietvertrags wurde nun erteilt, und er wird in eine alternative private Unterkunft umziehen. Diese Massnahmen sind notwendig, obwohl er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin bestreitet.»