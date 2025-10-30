König Charles III. entzieht Andrew jetzt auch Prinzentitel

Prinz Andrew (65) verliert nun auch offiziell seinen Titel und seinen Wohnsitz. Der Buckingham–Palast hat am Donnerstagabend bekannt gegeben, dass der Bruder von König Charles III. (76) sein Zuhause in der Royal Lodge in Windsor verlassen wird. Zudem hat der König einen formellen Prozess zur Aberkennung der Titel und Ehren seines Bruders eingeleitet: Damit wird er künftig unter dem Namen Andrew Mountbatten Windsor geführt.
Andrew wird künftig auf dem privaten Sandringham Estate in Norfolk leben. Der Umzug wird vom König privat finanziert, sodass Andrew weiterhin im Rahmen der königlichen Familie versorgt ist, aber ohne offizielle Titel und Ehren.
Offizielles Statement von Charles
In einer offiziellen Stellungnahme, die die BBC veröffentlichte, heisst es: «Prinz Andrew wird nun als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. Sein Mietvertrag auf der Royal Lodge hat ihm bisher rechtlichen Schutz geboten, dort weiter zu residieren. Der formelle Hinweis zur Rückgabe des Mietvertrags wurde nun erteilt, und er wird in eine alternative private Unterkunft umziehen. Diese Massnahmen sind notwendig, obwohl er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin bestreitet.»
Der Palast betonte zudem: «Ihre Majestäten möchten klarstellen, dass ihre Gedanken und ihr tiefstes Mitgefühl den Opfern und Überlebenden jeglicher Form von Missbrauch gelten und weiterhin gelten werden.»
Eugenie und Beatrice behalten ihre Titel
Prinz Andrew, der jüngste Sohn von Queen Elizabeth II. (1926–2022), ist seit Jahren durch seine enge Verbindung mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) in der Kritik. Die Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs führten 2022 zu einem Zivilprozess, den Andrew aussergerichtlich durch einen Vergleich beendete. Anfang Oktober 2025 hatte Andrew seinen Herzogentitel abgegeben, bereits 2019 trat er von offiziellen Aufgaben zurück.
Andrews Töchter, Prinzessin Eugenie (35) und Prinzessin Beatrice (37), behalten laut britischen Medien ihre Titel, da sie Töchter eines Sohnes einer Monarchin sind – dies entspricht einer Regelung von König Georg V. aus dem Jahr 1917.