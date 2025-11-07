König Charles III. entzieht Andrew offiziell den Prinzentitel

Im Rahmen des Epstein–Skandals hatte es gegen Andrew schwerwiegende Anschuldigungen gegeben. Die im April durch Suizid verstorbene Virginia Giuffre (1983–2025) hatte ihn beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben, als sie erst 17 Jahre alt war. Er soll laut britischer Medien mehrere Millionen Pfund gezahlt haben, um einen Rechtsstreit mit ihr aussergerichtlich beizulegen. Die Kritik an Andrew verschärfte sich zuletzt nach der Veröffentlichung von Giuffres posthum erschienenen Memoiren. In dem Buch beschreibt sie Begegnungen mit Andrew ab ihrem 17. Lebensjahr, die von Epstein arrangiert worden sein sollen. Andrew weist die Vorwürfe zurück.