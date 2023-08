König Charles III. eröffnet im Kilt eine Whiskey-Destillerie

König Charles III. (74) hat am vergangenen Mittwoch einen besonderen Termin wahrgenommen. «Der König hat offiziell die 8 Doors Distillery eröffnet, Schottlands nördlichste Whiskybrennerei auf dem Festland, deren Scotch Whisky der erste ist, der seit 1837 im Dorf hergestellt wird», heisst es in einem Instagram-Post des offiziellen Accounts der Royal Family. «Die Brennerei hat alle während der Produktion verwendeten Edelstahlbehälter von anderen Standorten umgerüstet und die Abfälle aus dem Destillationsprozess werden gesammelt und in Biogas umgewandelt», heisst es in dem Posting weiter.