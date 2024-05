König Charles III. eröffnet im Sommer Minigolfplatz auf seinem Anwesen

König Charles ist seit neustem Schirmherr eines Golfclubs

Die Eröffnung der Minigolfanlage reiht sich perfekt in Charles neue Schirmherrschaft: Erst vor wenigen Tagen hat der Monarch das Patronat für den Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews übernommen, wie BBC berichtete. Der Golfclub wurde 1754 gegründet und gilt als die Wiege des Golfsports. Vor König Charles war seine Mutter Queen Elizabeth (1926–2022) bis zu ihrem Tod 70 Jahre lang die Schirmherrin von St. Andrews gewesen.