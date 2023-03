König Charles III. hält witzige Rede - auf Deutsch und Englisch

«Ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich mehr als vierzigmal in Deutschland gewesen bin - darin zeigt sich natürlich, wie wichtig mir unsere Beziehungen sind, aber auch, so fürchte ich, wie lange es mich schon gibt», scherzte Charles in solidem Deutsch. An jeden dieser Besuche hätte er Erinnerungen, an die er sehr gerne zurückdenke, versicherte Charles. Teile der Rede sind auch auf dem Account der Royal Family auf Instagram zu sehen.