König Charles III.: Hofft er, Bruder Andrew abschotten zu können?

Erst kürzlich musste der ehemalige Prinz, dem seine Titel entzogen wurden, die imposante Royal Lodge verlassen. Aktuell soll er vorübergehend die Wood Farm auf dem royalen Anwesen Sandringham bewohnen. Es wird erwartet, dass er schlussendlich in die renovierungsbedürftige Marsh Farm in der Nähe zieht. Sein Bruder, König Charles III. (77), soll ihm laut der «Times» eine geringe Pauschale zur Verfügung stellen, mit der Bedienstete bezahlt und Lebenserhaltungskosten beglichen werden sollen.