König Charles III. in Deutschland: Sondersendungen am Mittwoch

Am dritten Tag der Deutschlandreise geht es für den König und seine Gemahlin zusammen mit Steinmeier und Büdenbender nach Hamburg. Dort werden sie das Denkmal «Kindertransport - Der letzte Abschied» besuchen, gefolgt von einer Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai. Später tragen sich die Royals in das Goldene Buch Hamburgs ein. Sie werden vor dem Rathaus erneut auf Bürgerinnen und Bürger treffen. Für den König und den Bundespräsidenten geht es weiter zu einer Bootsfahrt, für Büdenbender und Camilla in eine Grundschule. Ein Empfang der Britischen Botschaft stellt schliesslich das Ende des Staatsbesuchs dar.